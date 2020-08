Spojrzenie na Stormfront w pełnej akcji zapowiedzi 2. sezonu ''The Boys'' 0

Do premiery drugiego sezonu oczekiwanego serialu Amazona The Boys pozostał miesiąc i platforma coraz bardziej angażuje się w promocję. Tym razem do sieci trafiły dwa nowe plakaty i pełna akcji zapowiedź, na której widzimy nową superbohaterkę – Stormfront.

Serial ten jest świetną adaptacją komiksu o tym samym tytule autorstwa Gartha Ennisa i Daricka Robinsona. Ukazuje on nonszalanckie spojrzenie na to, co dzieje się z superbohaterami, gdy stają się równie popularni co celebryci, tak samo wypływowi jak politycy i tak boscy jak bogowie, i gdy nadużywają swych mocy, zamiast wykorzystać je w słusznym celu. Bezsilność stanie przeciwko superpotędze, gdy The Boys wyruszą w bohaterską wyprawę, by ujawnić prawdę o Siódemce, wspieranej przez organizację Vought.

W drugim sezonie nasi bohaterowie uciekają przed prawem ścigani przez superbohaterów. Muszą się przegrupować, opracować plan i rozpocząć walkę z Vought. W tym samym czasie swoje problemy przeżywa także Siódemka. Homelander chce przejąć władzę, a jego moc okazuje się być zagrożona, gdy do grupy dołącza nowa – Stromfront (Aya Cash). Kobieta ma własny plan.





Premiera 2. sezonu The Boys już 4 września 2020 roku.

Źrodło: slashfilm.com