Paul W.S. Anderson bierze się za serialowy remake filmu ''Mutant'' del Toro

Paul W.S. Anderson, reżyser można powiedzieć specjalizujący się w produkcjach, w których potwory zagrażają ludziom, bierze się za kolejny podobny projekt. Dla Miramax Television powstaje serial Mimic. Anderson objął funkcję reżysera pilota i producenta wykonawczego.

fot. materiały prasowe

Fabuła serialu Mimic oparta ma być na opowiadaniu Donalda A. Wollheima. Na jego podstawie w 1997 roku powstał pełnometrażowy film Mutant w reżyserii Guillermo del Toro, który doczekał się dwóch kontynuacji. Skupiał się on na walce z genetycznie zmienionymi karaluchami, które stworzone w obronie rasy ludzkiej przed swoimi bliźniakami przenoszącymi śmiertelną zarazę, ewoluowały i teraz to one zagrażają ludzkości. Doktor Susan Tyler wraz z mężem Peterem Mannem, zastępcą dyrektora Centrum Kontroli Epidemii, muszą zwalczyć epidemię zagrażającą życiu setek tysięcy dzieci. W tym celu łączą DNA różnych gatunków, chcąc stworzyć biologiczne przeciwciała, mające pokonać czynniki wywołujące chorobę. Nowa stworzona przy tym rasa nosi nazwę Judas i zostaje wprowadzona do biosystemu Nowego Jorku. Trzy lata później uzdrawiający czynnik zaczyna żyć własnym życiem i prześladować ludzi.

W serialowy projekt zaangażowany jest także Jim Danger Gray, który pracował przy produkcji Hannibal czy Orange Is the New Black. Gray objął funkcje showrunnera oraz głównego scenarzysty.

Anderson na swoim koncie ma serię Resident Evil, Mortal Kombat, a w przyszłym roku do kin wejdzie jego najnowsza produkcja Monster Hunter.

Źrodło: darkhorizons.com