Hollywoodzkie gwiazdy opowiadają o współpracy z Lechem Majewskim na planie "Doliny Bogów" 0

Lech Majewski to jeden z nielicznych polskich reżyserów, w którego filmach występują gwiazdy światowego kina. W nowym filmie Dolina Bogów, który do kin trafi już 21 sierpnia będzie można zobaczyć Johna Malkovicha, Josha Hartnetta, Berenice Marlohe, Johna Rhys-Daviesa i Keira Dullea.

fot. materiały prasowe / Galapagos

Galapagos Films zaprezentowało dwa wyjątkowe materiały making of z udziałem hollywoodzkich gwiazd nowego filmu Lecha Majewskiego – Johna Malkovicha, Berenice Marlohe, Josha Hartnetta i Keir Dullea. Aktorzy opowiadają o kulisach współpracy z polskim reżyserem na planie Doliny Bogów, w tym o fascynacji jego twórczością i stylem pracy.

W tytułowej Dolinie Bogów krzyżują się trzy wątki narracyjne, które prowokują widza do własnych interpretacji. Pierwszy to archaiczna legenda Indian Navajo o bogach zamkniętych w skałach doliny Valley of the Gods pełna bogatej symboliki i archetypów. Drugi to historia najbogatszego człowieka globu, tajemniczego Wesa Taurosa (John Malkovich), który dotknięty osobistą tragedią, ukrywa się przed światem. Trzeci wątek jest historią narratora, Johna Ecasa (Josh Hartnett), pisarza, który zmaga się z traumatycznym rozstaniem z żoną i twórczym kryzysem. W tym czasie firma Taurosa eksploatująca rudę uranu przejmuje Dolinę Bogów, gdzie planuje drążyć tunele w świętej ziemi. Spokój przodków Navajo zostaje zburzony a skały rodzą mściciela. Widz pozostaje z pytaniami: Jak daleko można posunąć się dla miłości? Jakie tajemnice skrywa mityczna ziemia Navajo?

Premiera 21 sierpnia.

Źrodło: Galapagos