Scenarzyści "Chłopców z ferajny" oraz "Rodziny Soprano" stworzą nowy serial o mafii

Szykuje się nie lada gratka dla wszystkich fanów produkcji mafijnych. Twórcy kultowych Chłopców z ferajny oraz Rodziny Soprano stworzą nową serię opowiadającą o przestępczości zorganizowanej w Ameryce.

Showtime i Imagine Television Studios wyprodukują serial stworzony przez niesamowite trio: Briana Grazera, Terence'a Wintera oraz Nicholasa Pileggiego. Serial, który wciąż nie został zatytułowany został napisany przez człowieka, który pracował przy takich hitach, jak Rodzina Soprano oraz Zakazane imperium, czyli Terence’a Wintera.

Będzie to opowieść inspirowana dogłębną analizą oraz chronologią tworzenia się zorganizowanej przestępczości w Ameryce stworzoną przez Pileggiego – która jest również historią korupcji – widzianą oczami Pierwszej Rodziny mafijnej.

Nicholas Pileggi, który rozpoczynał swoją pracę, jako dziennikarz zasłynął w Hollywood dzięki pracy z Martinem Scorsese. To właśnie on napisał książki "Kasyno" oraz "Chłopcy z ferajny", które później zostały zekranizowane przez Scorsese. Nicholas Pileggi pomagał legendarnego filmowcowi przy pisaniu scenariuszy obu tych produkcji. Był także producentem takich filmów, jak American Gangster czy Irlandczyk.

Terence Winter oprócz pracowania przy serialach HBO także miał okazję pracować ze Scorsese przy produkcji kinowej. To właśnie on odpowiada za scenariusz Wilka z Wall Street, za który zresztą otrzymał nominacje do Oscara. Ostatnio został zatrudniony do napisania scenariusza serialu, którego akcja będzie rozgrywała się w świecie The Batman Matta Reevesa.

Źrodło: Deadline