Reżyserka Patty Jenkins podobnie, jak cały fanowski świat, wyczekuje premiery filmu Wonder Woman 1984. Od kilku miesięcy debiut widowiska na wielkim ekranie opóźnia się z powodu panującej na świecie pandemii koronawirusa. Pomimo tego Jenkins rozpoczęła już planowanie kontynuacji produkcji, która prawdopodobnie będzie jej ostatnim filmem opowiadającym o przygodach tytułowej superbohaterki.

Bardzo możliwe, że pomimo tej zapowiedzi, fanom przyjdzie poczekać nieco dłużej na kolejny film o Wonder Woman. Patty Jenkins nie chce bowiem od razu powracać na plan kolejnego sequela, jak to miało miejsce w przypadku filmu Wonder Woman 1984.