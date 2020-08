Z wnukami do kina - cykl dla seniorów i dzieci 0

Z wnukami do kina to nowy filmowy cykl Kino Dzieci Prezentuje i kina Muranów skierowany do seniorów i ich wnuków.W sierpniowe i wrześniowe środy o godz. 11:00 na ekranie pojawią się najpiękniejsze tytuły znane z Międzynarodowego Festiwalu Filmowego Kino Dzieci, które będą znakomitą rozrywką zarówno dla dzieci jak i seniorów. Ideą seansów w tym cyklu jest podkreślenie znaczenia międzypokoleniowych relacji, bliskości i wspólnego spędzania czasu. Cena biletu: 10 zł dla dzieci i osób 60+.

19 sierpnia, godz. 11:00 Łowcy czarownic

26 sierpnia, godz. 11:00 Marona – psia opowieść (wersja z polskim lektorem)

2 września, godz. 11:00 Supa Modo

16 września, godz. 11:00 Sekrety wojny

23 września, godz. 11:00 Blanka

30 września, godz. 11:00 Storm. Opowieść o odwadze

Rodzice w kinie

Cykl seansów „Rodzice w kinie” został stworzony specjalnie z myślą o matkach, ojcach i opiekunach z małymi dziećmi. Jest to okazja do obejrzenia nowości i nadrobienia zaległości kinowych dla tych, którzy mają niemowlę lub dziecko do lat czterech.Kawiarnia kina jest zaopatrzona w dziecięce menu. Niemowlaki i dzieci do lat 4 mogą przebywać z rodzicami na sali w czasie seansu – na sali kinowej przyciszany jest dźwięk oraz stonowane światło, dostępne są również przewijaki.

Na seanse „Rodzice w kinie” zapraszamy w wybrane czwartki o godz. 11:00. Bilety w cenie 17/20 zł. Dzieci wchodzą bezpłatnie.

13 sierpnia, godz. 11:00 xABo: Ksiądz Boniecki

3 września, godz. 11:00 Arab Blues

17 września, godz. 11:00 Daleko od Reykjavíku