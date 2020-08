Freeform przedstawia limitowany serial o życiu w czasie kwarantanny - zobaczcie zapowiedź ''Love in the Time of Corona'' 0

Stacja Freeform opublikowała oficjalną zapowiedź limitowanego serialu opowiadającego historie życia czterech rodzin w czasie przymusowej kwarantanny.

Fabuła Love in the Time of Corona opowie historie o pełnym nadziei poszukiwaniu miłości i rodzinnych więzi w czasie kwarantanny, kiedy to ludzie, którzy normalnie spędzają ze sobą niewiele czasu nagle zamknięci zostają razem we własnych czterech ścianach albo odwrotnie nie mogą się spotkać.

Poznamy historię małżeństwa James’a i Sade, którzy ciągle się mijali, jednak kiedy pandemia wstrzymuje kolejny wyjazd służbowy James’a małżonkowie po spędzeniu kilku wspólnych dni zaczynają rozumieć jakie wartości są prawdziwie ważne w życiu. Będziemy świadkami budzącej się miłości pomiędzy dwójką przyjaciół i współlokatorów – Oscarem i Elle, którzy zastanawiają się czy ich przyjaźń na pewno jest tylko nią. Kolejny odcinek opowie o tworzącym imitację szczęśliwej rodziny małżeństwie Paula i Sarah, którzy w ten sposób oszukują swoją studiującą córkę Sophie. Kiedy jednak ta powraca do domu ich sekret wychodzi na jaw. Jedną z bohaterek będzie także Nanda, starsza i bardzo uparta kobieta, która za wszelką cenę chce spędzić 50 rocznicę ślubu ze swoim przebywającym na odwyku mężem.

Serial w całości nakręcono zdalnie. Odpowiada za niego Joanna Johnson.

Premiera Love in the Time of Corona zaplanowana jest na 22 i 23 sierpnia 2020 roku po dwa odcinki.

Źrodło: hollywoodreporter.com