Oficjalny zwiastun nowej animacji z Fineaszem i Ferbem

Na Disney+ zmierza drugi pełnometrażowy film oparty o popularny serial animowany o przygodach Fineasza, Ferba i ich siostry Fretki. W sieci zadebiutował właśnie pierwszy oficjalny zwiastun noszącej tytuł produkcji Phineas and Ferb The Movie: Candace Against the Universe.

Pierwszy pełnometrażowy film rozgrywający się w tym uniwersum powstał w 2011 roku i nosi tytuł Fineasz i Ferb: Podróż w drugim wymiarze.

Fineasz i Ferb to dwaj przyrodni bracia z całą masą zwariowanych pomysłów, które codziennie starają się zrealizować. Wykorzystując każdy wolny dzień wakacji, Fineasz i Ferb bez trudu tworzą mini maszynę do znikania, cyrk, wesołe miasteczko czy łódź podwodną, czym doprowadzają do wściekłości swoją nastoletnią siostrę Fretkę. Pupilkiem ich całej rodziny jest dziobak Pepe, który w rzeczywistości jest tajnym Agentem P walczącym ze złym doktorem Dundersztycem.

Akcja nowej animacji rozegra się w kosmosie, gdzie Fineasz i Ferb wyruszą z ratowniczą misją. Ich siostra Fretka porwana została przez kosmitów. Nie wiedzą jednak, że na odległej planecie, znalazła ona dla siebie idealne miejsce do życia, wolne od nieznośnych młodszych braci.

Za reżyserię odpowiada Bob Bowen, który pracował na scenariuszu autorstwa Jima Bernsteina, Joshua Pruetta i Jona Coltona Barry. W obsadzie głosowej powracają Ashley Tisdale jako Fretka, Vincent Martella jako Fineasz, Caroline Rhea jako ich mama Linda, Dee Bradley Baker, Alyson Stoner, Maulik Pancholy, Bobby Gaylor oraz Olivia Olson. Innym głosem przemówi Ferb. Thomasa Brodie-Sangstera zastąpił David Errigo Jr.

Premiera filmu na platformie Disney+ już 28 sierpnia 2020 roku. Co sądzicie o powyższym zwiastunie?

Źrodło: darkhorizons.com