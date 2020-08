Redaktor Naczelny FDB. Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

"Sala samobójców. Hejter" jednym z najchętniej oglądanych tytułów na świecie w serwisie Netflix 0

Sala samobójców. Hejter jest jednym z najpopularniejszych filmów w wielu rejonach świata. Tydzień po zagranicznej premierze na Netflix tytuł trafił już na listę Top10 serwisu między innymi w Wielkiej Brytanii, Niemczech, Francji, Hiszpanii, Portugalii, Włoszech, Belgii, Holandii, Danii, Finlandii, Norwegii, Szwecji, Brazylii, Meksyku, Tajwanie, Kenii, Nigerii oraz Turcji.

fot. Jarosław Sosiński / materiały prasowe / Kino Świat

Sala samobójców. Hejter, do którego Netflix nabył globalne prawa, w maju tego roku został nagrodzony w kategorii Najlepszy Międzynarodowy Film Fabularny na prestiżowym nowojorskim Festiwalu Filmowym Tribeca. To kolejna produkcja Jana Komasy doceniana przez międzynarodową publiczność. Reżyser w ubiegłym roku zyskał popularność na całym świecie ze względu na nominację do Oscara za film Boże Ciało. Wśród jego obrazów znajdują się również Powstanie Warszawskie i Miasto 44.

Wyzwania współczesnych społeczeństw w dobie fake-news, które w bezpośredni sposób chcieliśmy naświetlić w "Hejterze", ku naszej radości znalazły swoich widzów na całym świecie, dzięki głównej nagrodzie na prestiżowym festiwalu Tribeca i międzynarodowym zasięgu dystrybucji Netflixa. Dostaję codziennie wiele entuzjastycznych wiadomości od widzów z całego świata oraz od amerykańskiego i europejskiego środowiska filmowego, ludzi którzy obejrzeli "Hejtera" w kontekście dopiero co wyświetlanego w ich krajach "Bożego Ciała". Nie mogliśmy sobie wyobrazić lepszego przyjęcia przez amerykańskie środowisko filmowe. "Hejter" wypłynął wprost z moich obserwacji – dzięki stworzeniu postaci Tomka, która jest dla nas symbolem pustki i ambicji, w szczególności dziś film rezonuje bardzo silnie z widzami na całym świecie.

mówi Jan Komasa

W filmie opowiadającym o społeczeństwie, które mierzy się z komunistyczną przeszłością i europejską teraźniejszością na przykładzie historii studenta prawa – Tomka – coraz bardziej wciągającego się w brudną grę polityczną, którą prowadzi w mediach społecznościowych tracąc jednocześnie swoje człowieczeństwo, główne role odgrywa plejada znakomitych polskich aktorów, między innymi Danuta Stenka, Agata Kulesza, Maciej Stuhr, Maciej Musiałowski i Jacek Koman.

Źrodło: Informacja Prasowa