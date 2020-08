Polskie kino na Nowych Horyzontach - SHORTLISTA 0

Już po raz czwarty w programie Nowych Horyzontów znalazł się przegląd polskich filmów krótkometrażowych Shortlista. Staramy się towarzyszyć twórcom, pokazywać ich pierwsze lub kolejne krótkie formy. Eksponujemy artystyczny wielogłos, śledzimy różnorodność pojawiających się tematów i konwencji – opowiada Magda Sztorc, kuratorka sekcji. Co roku Nowe Horyzonty odkrywają debiutujących w tym formacie twórców, ale też przyglądają się tym, którzy wracają z kolejnymi projektami. W jaką podróż zabiorą widzów tegoroczne tytuły?

To co realne – to co wyśnione

Wielu twórców zabierze nas w surrealny świat. Tak będzie w debiucie reżyserskim Synchronizacja Anny Kasińskiej, w którym przenosimy się do nie tak dalekiej przyszłości, wyśnionego świata przesyconego kobiecą energią. W świat wyobraźni zabiera nas również Sebastian Łach. W swoim debiucie Four Cups of Coffee or Three niewinna fantazja przeradza się w całkowitą zmianę rzeczywistości. Wreszcie Sonja Orlewicz-Zakrzewska w swoim intensywnym dyplomie Krzyż na drogę nie pozwoli na chwilę wytchnienia. Co jest jawą, a co snem? Dokąd prowadzi ta podróż?

Spojrzenie dziecka

W programie tegorocznej edycji wyraźny jest głos dziecka. Czasem jest to podróż sentymentalna i ciepła, innym razem trudna i bolesna. Film Jaskinia żółwi Klaudii Folgi to wyrazista, jaskrawa retrospekcja. Wspomnienia często przyjmują groteskowy charakter, a ich efekt wydaje się wstrząsający. Inne spojrzenie na czas dzieciństwa i dojrzewania proponuje Monika Majorek w Po sezonie. Reżyserka w subtelny, niespieszny sposób przedstawia miłosną podróż bohatera, a jednocześnie ciekawie zarysowuje relacje nastolatka z rodzicami.

Perspektywa dziecka jest obecna również w kinie dokumentalnym. W ramach tegorocznej Shortlisty zobaczymy m.in. czuły portret relacji matka-córka w Powiedz mi coś jeszcze Martyny Peszko i przesyconą niepokojem impresję na temat życia w izraelskich kibucach w Hyde and Seek in Peaceful Valley Macieja Białoruskiego.

Świat pełen zakłóceń

Współcześnie otaczający świat może okazać się nie do zniesienia, a przynajmniej taką sugestię podsyłają autorzy tegorocznych animacji. Utrzymany w estetyce VHS Millenium Darii Godyń jest zapowiedzią końca świata. Story Joli Bańkowskiej pokazuje rzeczywistość, która bazuje na technologii i wszelkie doznania możliwe są tylko w świecie wirtualnym. W Deszczu Piotra Mielczarka sytuacja jeszcze się pogarsza. Tu mamy do czynienia z deszczem samobójców – pracowników korporacji. Dopiero Cykl Julii Benedyktowicz, choć utrzymany w czerni i bieli, dodaje nadziei i pomoże odzyskać równowagę.

W programie Shortlisty znalazło się 31 tytułów, w tym także nowe filmy twórców, którym towarzyszymy od dłuższego czasu, m.in. Ostatnia wieczerza Piotra Dumały, Rykoszety Jakuba Radeja, Moje serce Damiana Kocura, Tak jest dobrze Marcina Sautera, Problem Tomasza Wolskiego czy Wejście w nowy wiek Normana Leto.