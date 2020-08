Redaktor Naczelny FDB. Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

"Może pora z tym skończyć" - plakat i zwiastun filmu Charliego Kaufmana 0

Netflix udostępnił plakat i zwiastun filmu Może pora z tym skończyć. Autorem zdjęć do filmu Charliego Kaufmana jest dwukrotnie nominowany do Oscara Łukasz Żal.

Mimo wątpliwości co do swojego związku młoda kobieta (Jessie Buckley) wyjeżdża ze swoim nowym chłopakiem (Jesse Plemons) na jego rodzinną farmę, na której zostaje uwięziona z powodu śnieżycy w towarzystwie matki (Toni Collette) i ojca (David Thewlis) Jake’a. Pobyt ten sprawia, że kobieta zaczyna kwestionować wszystko, co dotąd sądziła na temat siebie, swojego chłopaka i wielu innych rzeczy.

Reżyserem i autorem scenariusza filmu Może pora z tym skończyć jest nagrodzony Oscarem Charlie Kaufman (Zakochany bez pamięci), a operatorem dwukrotnie nominowany do Oscara Łukasz Żal (Ida w 2015 roku i Zimna wojna w 2019 roku). Na podstawie bestsellerowej powieści Iaina Reida o tym samym tytule.

Premiera 4 września na Netflix!

