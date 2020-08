Pełny zwiastun szalonej animacji dla dorosłych ''Rzut za trzy'' 0

Netflix opublikował pełną zapowiedź swojego nowego animowanego serialu Rzut za trzy przeznaczonego dla widzów dorosłych, bowiem wulgaryzmy i odniesienia seksualne są w nim na porządku dziennym.

*Hoops* to serial komediowy, którego głównym bohaterem jest porywczy, wredny i mający żałosne życie szkolny trener koszykówki Ben Hopkins. Nic mu w życiu nie wychodzi, nie potrafi trafić nawet piłką do kosza. Chciałby, aby jego równie fatalna drużyna, którą trenuje osiągnęła sukces co zmieniłoby jego nędzne życie, jednak sposób w jaki się do tego zabiera daleki jest od ideału.

Głosu trenerowi użycza Jake Johnson, aktor którego głosem mówi Peter Parker aka Spiderman w animacji Spider-Man Uniwersum. Oprócz niego w obsadzie znajdują się także Rob Riggle jako Barry Hopkins, Natasha Leggero jako Shannon, Ron Funches jako Ron, Cleo King jako Opal, A.D. Miles jako Matt oraz Nick Swardson, Gil Ozeri, Max Greenfield, Steve Berg i Sam Richardson.

Twórcą animacji jest komik Ben Hoffman. Produkcją zajęli się ludzie odpowiedzialni za komediowy serial The Last Man on Earth – Seth Cohen, Phil Lord i Chris Miller.

Poniżej wspomniana zapowiedź. Co o niej sądzicie? Ma szansę na sukces?

Premiera animacji Hoops już 21 sierpnia 2020 roku na platformie Netflix. Pierwszy sezon składa się z 10 epizodów.

Źrodło: youtube.com/netflixpolska