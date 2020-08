James Wan wyprodukuje kinową wersję serialu ''Nieustraszony'' 1

Czy jest ktoś kto nie pamięta serialu Nieustraszony z Davidem Hasselhoffem z lat 80.? Produkcja ta cieszyła się w Polsce wielką popularnością. Teraz James Wan we współpracy z Spyglass Media Group planuje przenieść ten telewizyjny hit na kinowy ekran.

fot. materiały prasowe

Wan z pewnością doskonale znany jest fanom horrorów, bowiem spod jego skrzydeł wyszły takie produkcje jak Piła, Obecność, Naznaczony czy Martwa cisza. W ostatnim czasie wziął się również za inny gatunek filmowy. W 2018 wyreżyserował komiksowe widowisko Aquaman.

Filmowa wersja Nieustraszonego rozgrywać miałaby się w czasach współczesnych, jednak zachowany zostanie ton i klimat znany nam z serialu. Oprócz Wana w produkcję zaangażowany jest także Michael Clear i Judson Scott. Scenarzystą został T.J. Fixman, znany jako twórca historii do takich gier jak Ratchet and Clank czy Resistance: Fall of Man.

Nieustraszony swoją premierę miał w 1982 roku i emitowany był do 1986 roku. Doczekał się 4 sezonów, na które składa się 90 epizodów. David Hasselhoff wcielał się w Michaela Knighta, pracującego dla tajemniczej Fundacji na Rzecz Prawa i Państwa. Jego partnerem jest wyposażony w sztuczną inteligencję samochód KITT. Razem rozwiązują trudne kryminalne zagadki i dzięki swoim umiejętnością wychodzą cało z każdej opresji.

Źrodło: deadline