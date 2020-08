Amazon Prime Video - dlaczego warto postawić na konkurenta Netflixa? 0

Obecnie na rynku dostępnych jest wiele platform streamingowych. W Polsce korzysta z nich blisko 20 milionów użytkowników. Czym spośród konkurencji wyróżnia się Amazon Prime Video i jak uzyskać dostęp do tej platformy na 6 miesięcy bez opłat?

fot. materiały prasowe

Amazon Prime Video to internetowa usługa streamingowa, dająca dostęp do filmów i seriali na życzenie. W Stanach Zjednoczonych działa od 7 września 2006 roku. Natomiast w 2016 roku Amazon rozszerzył swoją działalność o 200 krajów, w tym Polskę. Od tamtego czasu platforma jest dostępna na całym świecie z wyjątkiem Chin, Iranu, Korei Północnej, Syrii i Kuby. Szczególną popularność zyskała dzięki emisji programu The Grand Tour z udziałem Jeremiego Clarksona, Richarda Hammonda i Jamesa Maya.

Platforma udostępnia nie tylko produkcje własne, ale także hity kinowe i seriale z całego świata. Carnival Row, Jack Ryan, The Boys, Fleabag, The Office to zaledwie kilka tytułów dostępnych w Prime Video. Ponadto, w 2019 roku Amazon mógł pochwalić się największą liczbą dostępnych filmów spośród wszystkich platform streamingowych – ponad 14 tysięcy produkcji, podczas gdy Netflix oferował ich 3,5 tysiąca, a HBO tylko 926. W przypadku seriali Amazon Prime Video również oferował ich nieco więcej, bo aż 2,3 tys., a konkurencja – kolejno 1,9 tysiąca i 189 tytułów.

fot. materiały prasowe

Amazon Prime Video zapewnia również rozrywkę najmłodszym widzom. Wśród propozycji dla dzieci znajdziemy m.in. bogatą ofertę programów edukacyjnych, bajek i filmów familijnych. Dodatkowym atutem platformy jest możliwość założenia 6 profili na jednym koncie, w tym jeden należący do właściciela oraz pięć dodatkowych. Warto zaznaczyć, że materiały wideo dostępne na Prime Video można oglądać na komputerze, telefonie i telewizorze, nawet offline – po wcześniejszym pobraniu wybranych tytułów.

Amazon Prime Video obejmuje również korzyści dla graczy. Aktywując usługę, otrzymujemy dostęp do Twitch Prime. Niesie to za sobą szereg dodatkowych udogodnień, wśród nich m.in. dostęp do darmowych gier zmieniających się każdego miesiąca, w które będziemy mogli grać, nawet po wygaśnięciu subskrypcji. Ponadto, użytkownicy premium mają możliwość oglądania streamów bez reklam oraz otrzymania comiesięcznych nagród w postaci wirtualnych dolarów, kart zawodników lub elementów wyposażenia w najpopularniejszych grach, takich jak np. FIFA czy GTA Online. Status Prime na Twitchu pozwala również na subskrypcję jednego ulubionego kanału wybranego twórcy, za co normalnie musielibyśmy zapłacić.

Jak skorzystać z usługi bez opłat?

Play proponuje swoim abonentom Amazon Prime Video przez 6 miesięcy bez opłat. Aby skorzystać z oferty należy przejść do sekcji "Telewizja i wideo" w aplikacji Play24 i aktywować promocję. Następnie rejestrujemy się na platformie streamingowej poprzez otrzymany SMSem link. Dostęp do Amazon Prime Video dostajemy zarówno w przypadku podpisania umowy na abonament telefoniczny, jak i abonament telewizyjny z PLAY NOW TV BOX, gdzie promocję aktywujemy za pomocą dekodera. Razem z rozpoczęciem subskrypcji Amazona, dostajemy dostęp do Twitch Prime. Po upływie 6 miesięcy możemy przedłużyć subskrypcję usługi za 25 zł miesięcznie lub zrezygnować z niej w dowolnym momencie.

Źrodło: Informacja Prasowa