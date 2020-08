"Antebellum" bez premiery kinowej w USA - film trafi od razu na VOD 0

Lionsgate poszło drogą kilku innych hollywoodzkich wytwórni i zdecydowało się jeden ze swoich tytułów usunąć z kalendarza kinowych premier. Zamiast tego horror zatytułowany Antebellum trafi bezpośrednio do oferty serwisów VOD.

Lionsgate poinformowało o premierze Antebellum 18 września 2020 roku. Horror, w którym główną rolę gra Janelle Monae trafi bezpośrednio do oferty serwisów VOD w Stanach Zjednoczonych. Jest to kolejny głośny tytuł obok Mulan, którego premiera w amerykańskich kinach została anulowana. Przypomnijmy, że widowisko Walta Disneya zadebiutuje na początku przyszłego miesiąca w ofercie platformy streamingowej Disney+.

Powróćmy jednak na moment do horroru w reżyserii duetu Gerard Bush i Christopher Renz. Wytwórnia Lionsgate na razie nie ujawniła opłaty jaką zażyczy sobie za udostępnienie filmu. Do tej pory większość filmów z oferty premium, które pojawiły się w ofertach serwisów streamingowych w trakcie pandemii, kosztowało około 20 dolarów. Jako pierwszy trend został rozpoczęty przez Universal Pictures i film animowany Trolle 2.

Oczywiście ta sytuacja nie działa na korzyść wytwórni oraz kin. Ci pierwsi muszą jakoś zarabiać w trakcie pandemii i odzyskać przynajmniej część pieniędzy włożonych w produkcję skoro kina pozostają zamknięte. Z drugiej strony ci drudzy cały czas czekają aż, któraś z wielkich wytwórni zdecyduje się na premierę głośnego filmu. Swoje robi także strach ludzi przed COVID-19 oraz restrykcje w kinowych salach.

Odnosząca sukcesy pisarka, Veronica (Janelle Monáe), zostaje uwięziona w przerażającej i niezrozumiałej rzeczywistości. Veronica musi odkryć straszną tajemnicę, zanim będzie za późno…

Biorąc pod uwagę południowo-gotycką atmosferę zwiastuna i fakt, że tytuł nawiązuje do epoki wojny secesyjnej, można śmiało powiedzieć, że będzie to thriller społeczny w stylu Uciekaj! i To my – którego producent Sean McKittrick wyprodukował także Antebellum.

W Polsce dystrybutorem Antebellum jest Monolith Films.

