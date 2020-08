Zoe Saldana przeprasza za zagranie w filmie o Ninie Simone 0

W Hollywood zaczyna dochodzić do coraz bardziej kuriozalnych sytuacji. Zoe Saldana zdecydowała się przeprosić za przyjęcie roli w filmie o Ninie Simone.

Nigdy nie powinnam była grać Niny – takie słowa wypowiedziała Zoe Saldana w trakcie jednego z niedawnych wywiadów. Hollywoodzka gwiazda miała okazję wcielić się w rolę legendarnej artystki muzycznej Niny Simone w filmie z 2016 roku. Produkcja nie była zbyt udana i dzisiaj posiada kilka procent pozytywnych recenzji na Rotten Tomatoes. Aktorka znana z MCU głęboko żałuje, że zgodziła się przyjąć rolę, która pierwotnie należała do Mary J. Blige.

Powinnam spróbować zrobić wszystko co w mojej mocy, aby tę niesamowitą czarną kobietę zagrała czarna aktorka. To narasta, jest to bolesne. Wtedy myślałem, że mam na to zgodę, bo jestem czarnoskórą kobietą. Jestem nią. Ale to była Nina Simone.

mówi Saldana

W trakcie przygotowań do roli Niny Simone charakteryzatorzy przyciemniali Saldanie naturalną karnację, aby upodobnić do odgrywanej postaci. Teraz gwiazda żałuję, że tej roli nie dostała aktorka pochodzenia afrykańskiego, która idealnie by się do tego nadawała. Decyzja ta była krytykowana również przez córkę nieżyjącej artystki Lisę Simone Kelly.

Aktorka ze łzami w oczach opowiada o tej sytuacji w wywiadzie, który możecie obejrzeć poniżej (około 40 minuta):

Źrodło: MovieWeb