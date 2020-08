Amazon Prime Video oraz BBC One zaprezentowały pierwszą zapowiedź nowej produkcji stworzonej przez nominowanego do Oscara za reżyserię filmu Zniewolony. 12 Years a Slave, Steve’a McQueena. Będzie to miniserial zatytułowany Small Axe, a jego światowa premiera ma mieć miejsce w przyszłym miesiącu.