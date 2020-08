''Love, Victor'' otrzymał zamówienie na drugi sezon 0

Serial Love, Victor, będący spin-offem filmu Twój Simon zadebiutował na Hulu w czerwcu. Platforma zadowolona jest z wyników jakie do tej pory osiągnął i zdecydowała się dać zielone światło na produkcję drugiego sezonu.

Serial ma ponad 90% poparcie w serwisie RottenTomatoes. Był również najchętniej oglądaną produkcją w miesiącu swojej premiery. Scenarzyści już pracują nad drugim sezonem. Jak zapowiadają będzie dużo mocniejszy i wyrazistszy.

Jesteśmy podekscytowani możliwością opowiedzenia szerszej historii, w tym faktycznego odkrycia samego siebie przez Victora w sposób wolniejszy i głębszy niż to co miało miejsce w filmie Twój Simon. Teraz kiedy wiemy już, że serial będzie transmitowany przez Hulu będziemy mogli być ostrzejszymi w swoim humorze. Straciliśmy kilka świetnych scen i to boli. powiedzieli scenarzyści serialu

Fabuła filmu Twój Simon opiera się na debiutanckiej powieści Becky Albertalli pt. Simon vs. the Homo Sapiens Agenda. Love, Victor również czerpie z niej inspiracje. Głównym bohaterem spin-offa jest Victor, w tej roli Michael Cimino. Chłopak jako nowy homoseksualny uczeń w liceum Creekwood nie może odnaleźć się w heteroseksualnym środowisku. Gdy wydaje się, że już całkowicie przestaje sobie radzić wyciąga pomocną dłoń do Simona. Victor stara się odnaleźć i zrozumieć samego siebie, jednocześnie stawiając czoła wyzwaniom jakie czekają na niego w domu i szkole.

W obsadzie oprócz wspomnianego wyżej Cimino znajdują się także Ana Ortiz jako Isabel, matka Victora, James Martinez – ojciec Victora, Isabella Ferreira, Mateo Fernandez, Sophia Bush, Johnny Sequoyah, Bebe Wood, George Sear, Anthony Turpel i Mason Gooding. Autorami scenariusza są Isaac Aptaker i Elizabeth Berger. Za reżyserię odpowiada Amy York Rubin.

Serial pierwotnie trafić miał na platformę Disney+, jednak ze względu na poruszane w nim tematy przeniesiono go do bardziej zorientowanego na dorosłych serwisu Hulu.

Źrodło: The Hollywood Reporter