HBO Max odnawia surrealistyczną animację ''Close Enough'' na 2. sezon 0

HBO Max po niedawnym debiucie swojego nowego serialu animowanego dla dorosłych Close Enough, postanowiło oficjalnie przedłużyć produkcję o kolejny sezon.

Taka informacja wyszła od JG Quintela, twórcy serialu, który ogłosił to w krótkim wpisie na swoim profilu na Twitterze.

Close Enough to surrealistyczna komedia, której główni bohaterowie to pewne małżeństwo, ich pięcioletnia córka i dwójka rozwiedzionych przyjaciół – ich współlokatorów, którzy mieszkają razem po wschodniej stronie Los Angeles. Widzimy jak radzą sobie w tym okresie życia, kiedy mając trzydzieści lat są na etapie pewnego rodzaju dorosłości, ale do starzenia się im jeszcze daleko. Muszą dzielić życie i czas pomiędzy pracę, dzieci, spełnianie marzeń, w międzyczasie unikając podróżujących w czasie ślimaków, striptizerów i morderczych manekinów.

JG Quintel, twórca popularnej serii Cartoon Network Zwyczajny serial, oprócz tego, że odpowiada za powstanie Close Enough to jeszcze udziela głosu głównego bohaterowi – Joshowi. Oprócz niego w obsadzie znajdują się także Gabrielle Walsh, Jessica DiCicco, Jason Mantzoukas, Kimiko Glenn, James Adomian i Danielle Brooks.

Pierwszy sezon serialu składa się z ośmiu odcinków.

Źrodło: comingsoon