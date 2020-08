Zabójczyni Nocnego Króla w potrzasku - zwiastun "The Owners" 0

The Owners, to produkcja, która odpowiada o złodziejach, próbujących okraść majętną posiadłość, jednak jak się okazuje, będzie to dla nich najgorszy dzień w życiu. W główniej roli występuje Maisie Williams, czyli gwiazda serialu Gra o Tron. Zobaczcie pierwszy zwiastun.

W The Owners grupa znajomych uważa, że ​​znalazła łatwe miejsce do ograbienia – pusty dom z sejfem pełnym gotówki i kosztowności. Ale kiedy mieszkająca tam starsza para wraca do domu wcześniej, sytuacja nagle się odwraca. Gdy dochodzi do śmiertelnej gry w kotka i myszkę, potencjalni złodzieje muszą walczyć, aby uchronić się przed koszmarem, którego nigdy sobie nie wyobrażali. Film reżyserowany jest przez francuskiego twórcę Juliusa Berga, dla którego jest to debiut fabularny po kilku filmach krótkometrażowych i wielu odcinkach w serialach telewizyjnych. Scenariusz napisali Julius Berg i Matthieu Gompel.

W głównych rolach oprócz wspomnianej Williams występują Sylvester McCoy, Rita Tushingham, Ian Kenny, Jake Curran, Andrew Ellis i Stacha Hicks.

Premiera na VOD od 4 września.

Źrodło: firstshowing.net