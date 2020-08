Ben Affleck wyreżyseruje film o kulisach powstania "Chinatown" 0

Chinatown to niezaprzeczalnie jedno z największych dzieł w reżyserii Romana Polańskiego. Teraz legendarny film polskiego twórcy będzie głównym tematem nowego projektu, za którym zabierze się Ben Affleck. W Hollywood planują bowiem nakręcić film o kulisach powstania amerykańskiego klasyka.

Ben Affleck wraca za kamerę. Znany hollywoodzki gwiazdor wyreżyseruje, a także napisze scenariusz do filmu zatytułowanego The Big Goodbye. Skrypt powstanie na podstawie powieści "The Big Goodbye: Chinatown and the Last Years of Hollywood…" autorstwa Sama Wassona.

Główną osią fabuły The Big Goodbye będą kulisy powstanie jednego z najbardziej znanych dzieł Romana Polańskiego Chinatown oraz zakulisowe gierki producentów, które na zawsze zmieniły Fabrykę Snów – dotychczas środowisko przyjazne twórcom oraz autorskiej wizji kina ustąpiło miejsca korporacyjnemu Hollywood, które znamy dzisiaj. W filmie główne role zagrali Jack Nicholson i Faye Dunaway.

Na razie nie jest jasne czy Ben Affleck zdecyduje się zagrać w swoim nowym filmie. Wiadome jest jednak, że ten intrygujący projekt może przyciągnąć największe hollywoodzkie gwiazdy. Podstawowe pytanie brzmi – kto wcieli się w rolę Romana Polańskiego oraz Jacka Nicholsona. Macie swoich faworytów?

The Big Goodbye nie posiada na razie daty premiery.

Źrodło: Deadline