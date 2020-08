Pierwszy film o raperze Quebonafide na festiwalu! 0

Quebonafide: Romantic Psycho Film produkcji Red Bull Media House dołącza do Konkursu Polskich Filmów Dokumentalnych.

Konkurs Polskich Filmów Dokumentalnych organizowany po raz pierwszy podczas 17. Festiwalu Filmowego Millennium Docs Against Gravity wzbogacił się o jeszcze jeden tytuł. W konkursie weźmie udział 12 najwyższej jakości filmów, do których dołączył właśnie Quebonafide: Romantic Psycho Film wyprodukowany przez Red Bull Media House. ​

Film opowiadający o Quebonafide będzie miał na festiwalu swoją światową premierę. Pierwszy dokument o jednym z najpopularniejszych i równocześnie najbardziej tajemniczych polskich raperów to zapis jego ubiegłorocznej, kilkutygodniowej podróży w głąb Azji. Podczas swojej wyprawy pełny wewnętrznych sprzeczności Quebonafide (prywatnie Kuba Grabowski) ma w końcu czas, żeby zastanowić się, jaką rolę w jego życiu odgrywa muzyka. Kiedy czuje się naprawdę wolny? Czy najlepsze pomysły przychodzą do niego intuicyjnie? Spotkania z ludźmi, oderwanie od codzienności i odkrywanie nowych, fascynujących miejsc, od Rosji przez Chiny po Mongolię, inspirują go do pracy nad płytą „Romantic Psycho”. I chociaż mówi nad brzegiem Bajkału do operatora, że ten film powinien się nazywać „historia zblazowanego rapera”, tak naprawdę bardziej pasuje do innego wyznania, które pada z jego ust: „Jestem fanem życia totalnego”.

Quebonafide: Romantic Psycho Film daje rzadką możliwość zobaczenie artysty w procesie tworzenia, zbierającego siły na wydanie nowego albumu, który będzie wiązał się z ogromną presją. Szczególnie dla kogoś tak w gruncie rzeczy wrażliwego i introwertycznego, jak Kuba. Producent filmu Red Bull Media House daje fanom możliwość wglądu w prywatne życie rapera, który nigdy wcześniej nie dopuszczał do siebie mediów i kamer.

Producentem filmu jest Red Bull Media House, który od lat tworzy najwyższej jakości treści skupiające się na tematyce sportowej, kulturalnej oraz lifestyle’owej. Produkcje były wielokrotnie nagradzane w najbardziej prestiżowych konkursach filmowych – w tym roku otrzymały aż sześć nominacji do Sports Emmy Awards. Bogate portfolio Red Bull Media House prezentuje również światowej widowni niesamowite wyczyny lokalnych bohaterów, czego przykładem jest dokument o skialpiniście Andrzeju Bargielu i pierwszym zjeździe na nartach z K2. Wszystkie produkcje są dostępne na darmowej platformie Red Bull TV.

Tegoroczny festiwal obędzie się w formule hybrydowej. Od 4 do 18 września odbędzie się edycja w kinowa w siedmiu miastach: Warszawie, Wrocławiu, Gdyni, Katowicach, Poznaniu, Lublinie i Bydgoszczy. Od 19 września do 4 października potrwa edycja online.