Jeden z aktorów twierdzi, że "Tenet" będzie dla widzów intelektualnym wyzwaniem

Wszystko wskazuje na to, że Tenet wreszcie trafi do kin. W mediach podgrzewana jest atmosfera wyczekiwania na film, który obrósł już legendą. To właśnie Christopher Nolan i jego nowe dzieło mają sprawić, że widzowie powrócą do kinowych sal. Czy tak się stanie?

Kenneth Branagh, który w filmie Tenet wciela się w tajemniczy czarny charakter, zapowiada, że produkcja będzie ogromnym, napakowanym akcją blockbusterem. W widowisku science fiction brytyjski aktor wcieli się w postać rosyjskiego oligarchy ścierającego się z głównym bohaterem opowieści (w tej roli John David Washington), którego głównym zadaniem będzie zapobiec wydarzeniom opisywanym przez jedną z bohaterek (Clémence Poésy), jako "III wojna światowa".

To było mroczniejsze, niż cokolwiek innego w czym miałem okazję zagrać. Chris odrobił lekcje, wiedział do czego jestem zdolny i czego ode mnie nie chce. Powtarzał: "Wiesz, że ta postać musi być cały czas zła?". Aż w końcu ostatniego dnia, odnosząc się do postaci i jej mrocznego charakteru powiedział: "Naprawdę zrozumiałeś moje notatki". Poczucie skali, nawet na kartkach papieru, to coś całkiem innego. Jest to nimi rozrywka, ale to coś więcej.

mówi aktor

Warner Bros. Pictures promuje film Tenet opisując go jako widowisko science fiction z międzynarodową obsadą. Te słowa potwierdza Branagh:

Wplata tak wiele postaci z tak wielu krajów oraz warstw fabuły i znaczeń. Zarozumiałość jest naprawdę odważna. To jedna z tych rzeczy, które są prawie unikalne dla Chrisa Nolana. To ogromny, pełen akcji przebój, który czyta się jak bardzo osobisty film z intelektualnym olśnieniem

Tenet ma być jednak prawdziwą łamigłówką dla widzów, co oczywiście będzie miało swoje walory czysto rozrykowe.

Próbujesz odkryć tajemnicę w tym samym czasie, co postacie w filmie. Wiele rzeczy to ekspozycyjne budowanie świata i gęsta historia, jednak scenariusz sprawia, że ​​jest to przystępne dla laika. I to jest naprawdę trudne, aby uzyskać tę równowagę, aby brzmiało to jak naturalny dialog, próbując jednocześnie przekazać informacje, do których prawdopodobnie potrzebujesz doktoratu, aby właściwie je zrozumieć. Później wkładasz je w ustać kogoś takiego jak ja.

Tenet zadebiutuje na arenie międzynarodowej w 70 krajach 26 sierpnia, a 3 września trafi do wybranych kin w USA.

Źrodło: ComicBook