"Rozłąka" - oficjalny zwiastun i plakat nowego serialu z Hilary Swank 0

Netflix udostępnił oficjalny zwiastun i plakat nowego serialu Rozłąka z Hilary Swank w roli głównej!

Stworzony przez Andrew Hinderakera i wyprodukowany przez Jasona Katimsa (Friday Night Lights) serial Netflix Rozłąka to nakręcony z rozmachem wzruszający dramat o nadziei, człowieczeństwie i poświęceniach, jakie trzeba ponieść, by osiągnąć to, co wydaje się niemożliwe. Amerykańska astronautka, Emma Green (Hilary Swank), dołącza do niebezpiecznej wyprawy na Marsa jako dowódca międzynarodowej załogi. Na Ziemi zostawia męża (Josh Charles) i nastoletnią córkę (Talitha Bateman), którzy akurat bardzo jej potrzebują. Podróż w kosmos staje się coraz bardziej wymagająca, a relacje między członkami załogi i ich rodzinami — coraz bardziej skomplikowane. Rozłąka to opowieść o tym, że czasami, aby sięgnąć gwiazd, trzeba zapomnieć o życiu.

Informacje o postaciach

Emma Green (Hilary Swank) to amerykańska astronautka i była pilotka marynarki wojennej. Staje na czele pierwszej misji załogowej na Marsa. To nieustępliwa, empatyczna i bardzo inteligentna astronautka oraz przywódczyni. Jej mężem jest Matt Logan, główny inżynier NASA. Emma i Matt mają 15-letnią córkę o imieniu Lex.

Matt Logan (Josh Charles) to inżynier NASA, którego żona, Emma Green, dowodzi pierwszą załogową misją na Marsa. Musi sprostać potężnemu wyzwaniu, jakim jest wspomaganie misji z Ziemi, jednocześnie znajdując czas na samotne wychowywanie nastoletniej córki.

Alexis „Lex” Logan (Talitha Bateman) – piętnastoletnia Lex to córka astronautów Emmy Green i Matta Logana. Podobnie jak jej ojciec, Lex jest dumna ze swojej mamy i wspiera ją podczas zaplanowanej na trzy lata misji. Musi uporać się z wyzwaniami dorastania, podczas gdy jej mama jest na misji, a tata obarczony jest całą masą innych problemów.

Misza Popow (Mark Ivanir) to rosyjski kosmonauta i inżynier, który leci na Marsa pod dowództwem Emmy Green. Misza to najbardziej doświadczony członek załogi, któremu nie brakuje pewności siebie. W duchu dręczą go jednak poświęcenia, na które musiał się zdecydować, by polecieć w kosmos.

Dr Kwesi Weisberg-Abban (Ato Essandoh) to Brytyjczyk pochodzący z Ghany. Kwesi (wymawiany Kłej-Si) to pogodny, skromny i mocno wierzący mężczyzna. Jest światowej sławy botanikiem, który wierzy, że uda mu się zaszczepić życie na Marsie.

Ram Arya (Ray Panthaki) to pochodzący z Indii pilot wojskowego myśliwca. W przeciwieństwie do pozostałych astronautów, którzy cały czas mają w głowie związki łączące ich z Ziemią i krewnymi, Ram jest na tym świecie stosunkowo samotny.

Lu Wang (Vivian Wu) to chemiczka i astronautka z Chin. To poważna, inteligentna i pragmatyczna kobieta, która jest oszczędna w słowach i okazywaniu emocji. Ma męża i małego synka.

Melissa Ramirez (Monique Curnen) to była astronautka, która wspiera załogę z Ziemi. Jest też osobą kontaktową Emmy. Melissa zrezygnowała z misji kosmicznych, aby zająć się swoim chorym dzieckiem. Cały czas służy też jednak pomocą Emmie i jej rodzinie. To właśnie ona zajmuje się Lex pod nieobecność Matta i Emmy.

Premiera serialu już 4 września!

Źrodło: Netflix