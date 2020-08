Redaktor Naczelny FDB. Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

Kultura Dostępna w Kinie Helios z filmem "Ukryta gra" 0

Seanse z cyklu Kultura Dostępna w Kinach Helios to idealna okazja do nadrobienia filmowych zaległości. Szczególnie, że dotyczą one polskich produkcji, z którymi warto się zaznajomić. W niezbyt wygórowanej cenie! Tym razem Helios zaprasza na pokaz filmu historycznego o wydarzeniach, które rozegrały się na polskiej ziemi. W obsadzie między innymi Bill Pullman!

fot. Krzysztof Wiktor - Watchout Studio / Next FILM / materiały prasowe

Seans pod tytułem: UKRYTA GRA odbędzie się 13.08.2020 (czwartek) godzina 13:00 i 18:00.

Lata 60., amerykański sen zamienia się w koszmar, radzieckie wojska płyną w stronę Kuby, Chruszczow grozi atakiem nuklearnym. Napięcie między USA a ZSRR sięga zenitu. W Warszawie do szachowej rozgrywki przygotowuje się dwóch graczy: Amerykanin i Rosjanin. Nie będzie to zwykły mecz. Co wydarzy się podczas tego spotkania? Kto okaże się prawdziwym zwycięzcą? Jedno jest pewne: Joshua Mansky rozegra pojedynek, w którym stawką jest ratowanie ludzkości przed nuklearną zagładą.

Pałac Kultury i Nauki w Warszawie, niczym kultowe Gotham City, stanie się świadkiem toczących się wydarzeń i miejscem tytułowej gry. Nieustająca tajemnica tego miejsca, nieodkryte sale, tajne przejścia, które rzadko można oglądać w innych produkcjach filmowych – sprawią, że Pałac raz jeszcze stanie się świadkiem swoich czasów. W scenografii Allana Starskiego oraz w obiektywie Pawła Edelmana – PKiN jest jednym z głównych bohaterów tej elektryzującej gry…

Więcej informacji znajdziecie na HELIOS.PL

Źrodło: Helios