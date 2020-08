Adam Devine jako magik w nowej produkcji Disneya ''Magic Camp'' 0

Na platformę Disney+ zmierza kolejna ciekawa produkcja – to komedia Magic Camp z Adamem Devinem w roli głównej. W sieci za pośrednictwem studia Walt Disney pojawiła się oficjalna zapowiedź, którą zobaczyć możecie poniżej.

Adam Devine, którego kojarzyć możecie z filmu Pitch Perfect czy serialu Prawi Gemstonowie tym razem wcieli się w bankiera Andy’ego Tuckermana. Chodź pracuje w banku jego pasją są magiczne sztuczki. Za młodu uczestniczył w obozie magicznym i po latach powraca do niego, aby pracować jako jeden z opiekunów. Jednocześnie ma też nadzieję na ponowne odkrycie w sobie wielkiej miłości do magii i na podszkolenie swoich umiejętności, co pomoże mu zdobyć pierwsze miejsce w nadchodzącym konkursie.

W obsadzie aktorskiej oprócz Devine są także Gillian Jacobs, Jeffrey Tambor, Nathaniel McIntyre, Cole Sand, Josie Totah i Aldis Hodge. Za reżyserię Magic Camp odpowiada Mark Waters (Pan Popper i jego pingwiny, Akademia wampirów), który pracował na podstawie scenariusza napisanego przez Micah Fitzerman-Blue, Noah Harpster, Matt Spicer, Max Winkler, Dan Gregor i Doug Mand.

Poniżej wspomniana zapowiedź. Co o niej sądzicie?

Premiera filmu na platformie Disney + już 14 sierpnia 2020 roku.

Źrodło: comingsoon