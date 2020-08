Walt Disney potwierdza chińską premierę filmu "Mulan" 0

Widowisko Mulan nie będzie dostępne w kinach we wszystkich krajach na świecie, jednak chińscy fani produkcji Walta Disneya mogą spać spokojnie. Superprodukcja na bazie klasycznej animacji z lat 90. pojawi się na wielkim ekranie w Chinach.

Jakiś czas temu Walt Disney podjął wreszcie decyzje dotyczącą filmu Mulan. Wyczekiwana produkcja trafi bezpośrednio do oferty platformy streamingowej Disney+ we wszystkich krajach, gdzie jest dostępna, między innymi w Stanach Zjednoczonych czy Wielkiej Brytanii. Tam, gdzie usługi nie ma, Mulan wejdzie do kin. Premiera odbędzie się już 4 września.

Teraz dodatkowo Walt Disney potwierdził, że widowisko zawita także do Chin. Co prawda nadal nie podano dokładnej daty premiery, jednak jest to w końcu jakaś nowina dla fanów z Azji wyczekujących premiery. Jednocześnie Dom Myszki Miki pokazał nowy plakat promujący film, który nie został przyjęty zbyt przychylnie. Jeden z internautów kpi z Disneya twierdząc, że osoba, która go projektowała musiała używać popsutego Photoshopa. Inny z kolei nie chciał uwierzyć, że jest to oficjalny poster opublikowany przez Disneya, myślał, że to jakaś fanowska próbka. Zresztą oceńcie sami.

Jeśli chociaż o inne azjatyckie kraje, to potwierdzono, że 4 września Mulan zadebiutuje w Singapurze i Malezji. W przypadku, gdyby Disney zdecydował się tego samego dnia wypuścić film w Chinach, wówczas doszłoby do bezpośredniego starcia z Warner Bros. Pictures i ich premierą filmu Tenet.

Źrodło: Variety