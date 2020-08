"Falcon and Winter Soldier", "Loki" i "Hawkeye" - kiedy wznowienie prac nad serialami Marvela? 0

Wygląda na to, że Marvel Studios ponownie zbiera swoją ekipę, aby wznowić prace w Atlancie nad serialami należącymi do MCU.

Marvel Studios przygotuje się do wznowienia prac na planie zdjęciowych swoich trzech seriali: The Falcon and the Winter Soldier, Loki i Hawkeye. Jakiś czas temu mówiło się, że studio zamierza powrócić do realizowania wspomnianych projektów w połowie sierpnia i bardzo możliwe, że ten termin zostanie utrzymany.

Ekipa pracująca nad serialami Marvela pojawiła się w zeszłym tygodniu w Atlancie, aby rozpocząć przygotowania do wznowienia działalności na planach zdjęciowych. Na liście nie ma serialu WandaVision, ponieważ prace nad tą produkcją mają mieć miejsce w Los Angeles.

Jeśli zdjęcia do seriali The Falcon and the Winter Soldier i Loki nie wystartują jeszcze w tym miesiącu, to raczej pewne jest, że nastąpi to na początku września. W przypadku Hawkeye'a start planowany jest na późny październik. Cały czas trwają negocjacje w sprawie tego, kto wcieli się Kate Bishop.

Na pewno będziemy Was informowali o postępach Marvel Studios w realizacji wszystkich wymienionych produkcji.

Źrodło: Murphy's Multiverse