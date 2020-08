Cały program poznamy dopiero we wrześniu, a dzisiaj zdradzamy tylko kilka wydarzeń Ars Independent 2020. Organizatorzy przypomnają też, że w tym roku widzimy się wyłącznie online: od 24 do 26 września (i za darmo!).

Hasłem tegorocznej edycji jest: #YouArsIndependent – ukłon w stronę publiczności wydarzenia, dzięki której festiwal może dziś obchodzić swoje 10. urodziny.

Esej filmowy swoją historię rozpoczyna już w latach 20. XX wieku, choć dopiero w roku 1940 doczeka się etykiety. Przyjrzymy się w tym roku internetowemu spadkobiercy tego gatunku – wideoesejowi. Formie krótszej, kręconej nierzadko amatorsko i dużo bardziej krzykliwie. Podwójne wydarzenie – Artykuł w sieci o jutubowych wideoesejach – połączy przegląd najciekawszych kanałów popkulturowych ostatniej dekady (czyt. od zarania współczesnego wideoeseju na youtubie) oraz spotkanie z wideo-eseistami, autorami kanałów Film Radar, Films&Stuff oraz BluShades.

10 lat festiwalu i 10 twórców, których wideoklipy mogliśmy oglądać na Ars Independent przez te lata. Tym razem to oni zaproponują nam wybór teledysków, które ich inspirowały, które podziwiają, które po prostu lubią. Na Playliście na jutubie z ulubionymi klipami ulubionych muzyków usłyszycie czego na co dzień słucha Baash, Novika, Borys LBD czy zespół Drekoty.

Kolejne urodzinowe wydarzenie i kolejny przegląd – tym razem animowany. W ramach Playlisty nowych animacji arsowych twórców zobaczymy nowe, krótkometrażowe filmy animatorek i animatorów, których debiutanckie produkcje walczyły o tytuł Czarnego Konia. Tym razem już po szkole i na poważnie w branży filmowej.

Jeśli marzy ci się praca w gamedevie czy mediach interaktywnych: Prezki w sieci o tym jak w gry (kiedyś: Game On) będzie wydarzeniem dla ciebie. Wirtualna poczekalnia? Remake katowickiego dworca? Postaci z Dungeons&Dragons albo Boskiej Komedii? Dźwięki prosto z legendarnego Studia Eksperymentalnego Polskiego Radia? Czeka nas wszystko to i więcej. Przeglądowi multimedialnych projektów młodych, początkujących autorek i autorów towarzyszyć będzie spotkanie, które poprowadzi Magdalena Cielecka (kierowniczka produkcji w Anshar Studios).

Bartek Sołtysik, rzecznik medialny festiwalu, tak to komentuje:

W tym roku Ars będzie inną imprezą: skromniejszą w skali i eksperymentalną w formie. Niepewność co do przyszłości oraz troska o bezpieczeństwo uczestniczek i uczestników skłoniły nas by festiwal popełnić online. Nie chcieliśmy rezygnować z festiwalu, szczególnie w kontekście jubileuszu, nie ma co jednak ukrywać, że nasze pierwotne założenia finansowe czy programowe uległy gruntownej reorientacji z racji korony. Aczkolwiek mimo zmian będzie to wciąż impreza w duchu Czarnego Konia: trochę dziwna, trochę zaskakująca, idąca swoją drogą