Martin Scorsese rozpoczyna wieloletnią współpracę z Apple TV+ 0

Martin Scorsese, uznany w świecie filmu reżyser i producent podpisał właśnie wieloletnią umowę z Apple, która opiewa na tworzenie filmów i seriali wyłącznie dla platformy Apple TV+.

fot. materiały prasowe

Scorsese za pośrednictwem swojej firmy Sikelia Productions będzie zarówno produkować, jak i reżyserować projekty. Umowa zawarta została na kilka miesięcy po tym, jak Apple nabyło prawa do adaptacji książki Davida Granna Killers of the Flower Moon (w Polsce wydanej pt. Czas krwawego księżyca. Zabójstwa Indian Osagów i narodziny FBI), za reżyserię której odpowiada właśnie Scorsese. Firma ma sfinansować projekt, na który gotowa jest wyłożyć aż 200 mln dolarów.

Bardzo częstym współpracownikiem reżysera jest aktor Leonardo DiCaprio, który również rozpoczął swoją współpracę z Apple. Ma on odpowiadać za dokumentalne produkcje. Wystąpi także we wspomnianej wyżej adaptacji.

Ostatnim filmem Scorsese jest nominowany do Oscara film Irlandczyk, powstały dla platformy Netflix. Spod jego skrzydeł wyszły także takie produkcje jak Wilk z Wall Street, Wyspa tajemnic, Infiltracja czy Aviator. A Wy który film tego reżysera uważacie za najbardziej udany?

Źrodło: deadline