Alicia Keys producentką romantycznej komedii dla Netflixa 0

Popularna piosenkarka i producentka Alicia Keys bierze się za kolejny projekt. Jak donoszą zagraniczne media wyprodukuje ona romantyczną komedię, która powstanie dla platformy Netflix.

fot. materiały prasowe

Projekt obecnie nie posiada jeszcze swojego oficjalnego tytułu. Wiadomo jednak kto go wyreżyseruje. Za kamerą stanie Steven Tsuchida, który odpowiada m.in. za serial Druga młodość. Wyreżyserował także jeden z odcinków In the Dark oraz Grown-ish.

Główną bohaterką komedii będzie młoda, aspirująca na gwiazdę pop piosenkarka o imieniu Erica. Jej kariera jednak nie rozwija się tak jak dziewczyna to sobie wymarzyła. Kończy jako muzyczna atrakcja na weselu swojego byłego narzeczonego. Za wszelką cenę chce utrzymać w tajemnicy przed nową żoną Jasona Beverly to co kiedyś ich łączyło. Jednak jak się okazuje nie będzie to takie łatwe, bowiem uczucie do Jasona odżywa. Czy jego brat Caleb powstrzyma byłych partnerów przed ponownym zakochaniem się w sobie?

W filmie wystąpią Christina Milian, Jay Pharoah i Sinqua Walls. Scenariusz napisali Stella Meghie, Dana Schmalenberg i Rheeqrheeq Chainey. Zdjęcia do komedii powstać mają w naturalnych plenerach na Mauritiusie.

Źrodło: deadline