Netflix zakupił filmową trylogię opartą o serię powieści ''Fear Street'' R.L. Stine'a

Netflix sfinansował kolejną transakcję. Tym razem platforma zakupiła trylogię filmów powstałych dla Disneya. To produkcje oparte na powieściach R.L.Stine'a. Całość nosząca tytuł Fear Street trafi do streamingu już w 2021 roku.

Fear Street to seria horrorów dla młodzieży. Na jej podstawie powstały trzy filmy, za reżyserię których odpowiada Leigh Janiak. Pierwotnie w czerwcu 2020 roku pierwszy z nich miał trafić do kinowej dystrybucji, jednak z powodu zamknięcia kin zrezygnowano z tego pomysłu. Do tego po fuzji Foxa i Disneya studio Chernin Entertainment zrezygnowało z umowy na dystrybucje filmów i zdecydowano się poszukać innego sposobu na ich premierę. Peter Chernin i Jenno Topping z studia Chernin uznali, iż serwis streamingowy jest jednym z lepszych sposobów udostępniania filmów widzom.

Autorem scenariusza do filmów jest Kyle Killen. Akcja rozpocznie się w 1994 roku, kiedy to grupa nastolatków odkrywa, iż w ich mieście Shadyside w stanie Ohio dochodzi do przerażającej serii wydarzeń, a oni sami być może są ich celami. Produkcje obejmować mają trzy różne okresy czasowe – cofniemy się aż do XVII wieku.

W obsadzie filmowej trylogii znaleźli się Gillian Jacobs, Sadie Sink, Ashley Zukerman, Fred Hechinger, Julia Rehwald, Jeremy Ford, Kiana Madeira, Emily Rudd, Ryan Simpkins, McCabe Slye i Olivia Welch.

Netfix planuje wypuścić wszystkie trzy filmy latem 2021 roku. Ich premiera odbywałaby się co miesiąc w ramach wydarzenia The Summer of Fear.

Źrodło: variety