Tragiczne lądowanie na nowym klipie promującym rosyjską superprodukcję ''Sputnik'' 0

Już za dwa dni na VOD zadebiutuje rosyjski horror Sputnik. Dla podsycenia ciekawości produkcją i w ramach kampanii promocyjnej IFC Midnight opublikowało dwuminutowy klip ukazujący efekt tragicznego lądowania statku kosmicznego co zapoczątkuje jeszcze bardziej przerażające wydarzenia.

fot. materiały prasowe

Akcja filmu rozpoczyna się w kosmosie. Przebywająca tam od jakiegoś czasu załoga powraca na Ziemię przywożąc na tytułowym statku nieznaną zarazę. W czasach zimnej wojny, sowiecki statek kosmiczny gubi kontakt z Ziemią na dzień przed planowanym powrotem. Jak się okazuje po przybyciu do celu przy życiu pozostaje tylko jeden pasażer statku Konstantin Sergeyevich. Rosyjska pani psycholog Tatiana zostaje przydzielona do ocalałego, by zbadać jego stan psychiczny. Od razu widać, że coś jest z nim nie tak i nie wrócił na Ziemię sam. Wojsko ma co do ocalałego nikczemne plany. Tatiana chce go uratować, jednak rozwijająca się kreatura sieje zniszczenie.

Za reżyserię filmu odpowiada Egor Abramenko, który debiutuje w tej funkcji. Produkcja powstała na podstawie jego krótkometrażowego filmu z 2017 roku noszącego tytuł Passazhir. W głównych rolach występują Oksana Akinshina, Fedor Bondarchuk, Pyotr Fyodorov oraz Anton Vasilev. Za scenariusz odpowiadają Oleg Malovichko i Andrei Zolotarev.

Poniżej wspomniany klip.

Premiera filmu już 14 sierpnia 2020 roku.

Źrodło: bloody-disgusting.com