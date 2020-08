"SpongeBob Kanciastoporty" doczeka się jeszcze jednego spin-offu 0

SpongeBob Kanciastoporty doczeka się nowego spin-offu, którego głównym bohaterem będzie Patrick. Szczegóły w dalszej części artykułu.

Nickelodeon jest w trakcie finalizacji umów związanych z produkcja nowego serialu animowanego zatytułowanego The Patrick Star Show. Będzie to spin-off popularnej produkcji dla młodszych widzów SpongeBob Kanciastoporty. Co ciekawe nowa seria przyjmie formę programu talk-show podobnego do The Larry Sanders Show czy Comedy Bang! Bang!.

Podobno wystartowały już nagrania lektorskie do projektu, który ma otrzymać zamówienie na 13 odcinków. Głosu Patrickowi użyczać będzie tradycyjnie Bill Fagerbakke. W obsadzie głosowej pojawią się całkiem nowi aktorzy, którzy wykreują postacie należące do rodziny Patricka. Zresztą to właśnie wokół niego i jego bliskich będzie kręcił się The Patrick Star Show. Członkowie obsady SpongeBob Kanciastoporty mają pojawiać się od czasu do czasu powracając do swoich ról.

Jest to kolejna zapowiedziana produkcja będąca spin-offem popularnego serialu animowanego. Na początku 2019 roku prezes Nickelodeon Brian Robbins ogłosił, że zamierza rozwijać tego typu projekty. Pierwszym z nich, który otrzymał zielone światło, był Kamp Koral, nadchodzący 13-odcinkowy animowany komputerowo serial, który niedawno przeniósł się z Nickelodeon na platformę CBS All Access.

Źrodło: Deadline