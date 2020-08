Ruby Rose opowiedziała o swoim odejściu z serialu "Batwoman" 1

Była gwiazda Batwoman, czyli Ruby Rose postanowiła zabrać głosi i podzielić się swoimi przemyśleniami na temat odejścia z serialu.

Odejście Ruby Rose z serialu o przygodach Batwoman z pewnością było jednym z najbardziej zaskakujących newsów tego roku. Aktorka podjęła taką decyzję z powodu wypadku i poważnej kontuzji, jakiej nabawiła się na planie zdjęciowym.

Bycie liderką serialu o superbohaterach jest trudne. Bycie liderką w czymkolwiek jest trudne. Ale myślę, że w tym konkretnym przypadku było to o wiele trudniejsze, ponieważ wciąż wracałam do zdrowia po operacji. 10 dni po zabiegu wróciłam do pracy, co może nie było najlepszym pomysłem. Większość ludzi potrzebują kilku miesięcy wolnego, zanim wrócą, więc było to zdecydowanie trudniejsze.

zdradziła aktorka w wywiadzie dla Entertainment Weekly

Oczywiście Ruby Rose miło wspomina pracę na planie zdjęciowym serialu o komiksowej bohaterce:

Jestem dumna z siebie, że mogłam pracować w tak interesujących okolicznościach, z tą rekonwalescencją i w ogóle wszystkim innym. Na pewno powrócę, aby znowu grać w telewizji. Myślę, że nadszedł czas, abym zrobiła sobie przerwę, żeby się w pełni wyleczyć i być gotowa do powrotu.

Rozstanie Ruby Rose z serialem stacji The CW nie przebiegło raczej w złej atmosferze. Pewne jest jednak, że aktorka wróciła nieco za szybko do pracy na planie zdjęciowym, co w jakiś sposób odbiło się na jej osobie. Teraz Rose musi dojść do siebie w stu procentach i ponownie zagościć na ekranie.

Obecnie nową Batwoman w Arrowverse jest Ryan Wilder, którą sportretuje Javicia Leslie.

Źrodło: Entertainment Weekly