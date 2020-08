Przed kilkoma tygodniami aktor Leslie David Baker doskonale znany wszystkim fanom amerykańskiej wersji Biura z roli Stanleya Hudsona, ogłosił rozpoczęcie zbiórki mającej na celu zebranie 300 tysięcy dolarów potrzebnych na zrealizowanie odcinka pilotowego spin-offu popularnej produkcji NBC. Jak się okazuje fani nie zawiedli i pomogli osiągnąć cel postawiony na Kickstarterze.

O czym w ogóle opowie "Uncle Stan"? Tytułowy wujek, aktualnie emeryt, po rozkoszowaniu się wolnymi chwilami na Florydzie, rzeźbieniu w drewnie, wylegiwaniu na plażowym piasku i tańczeniu na dyskotekach w rytm starych piosenek, otrzymuje telefon od swojego siostrzeńca Lucky’ego z Los Angeles z prośbą o pomoc przy dwójce dzieci oraz upadającym interesie – kwiaciarni. Ponieważ biznes Lucky’ego powoli się rozpada, jego dzieci dorastają bez wystarczającej uwagi, a on sam jest już na krawędzi, rozsądny wujek Stanley będzie musiał porzucić dotychczasowe życie emeryta i ruszyć na pomoc rodzinie.

Miejmy nadzieję, że Leslie David Baker stworzą udany odcinek pilotowy i stacja NBC pozwoli na kontynuowanie produkcji. Będziemy informowali Was na bieżąco.

I na tym niestety koniec dobrych wiadomości. Leslie David Baker zamieścił na swoim oficjalnym koncie na Instagramie screeny z rasistowskich wiadomości, które otrzymał.