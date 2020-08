Redaktor Naczelny FDB. Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

Dwayne Johnson ponownie najlepiej opłacanym aktorem na świecie 0

Forbes przygotował coroczną listę najlepiej opłacanych aktorów na świecie. Numerem jeden okazał się zwycięzca z roku ubiegłego, czyli jedyny i niepowtarzalny Dwayne Johnson.

W zestawieniu przedstawionym przez Forbesa na pewno nie brakuje niespodzianek. Jedną z nich jest obecność Adama Sandlera, który lata świetności na wielkim ekranie ma już dawno za sobą. Na szczęście dla gwiazdora odpowiedzią na pytanie: "jak on się tu znalazł?" jest platforma Netflix. Streamingowy gigant płaci aktorowi rocznie 31 mln dolarów, co stanowi 75% tego, co zarobi przez cały rok.

Oczywiście pierwsza dziesiątka Forbesa to nie tylko hollywoodzkie gwiazd. Zresztą zobaczcie sami.

