"VHYes" z Nagrodą Publiczności na 3. edycji Octopus Film Festival! 0

Po raz pierwszy w trzyletniej historii gdańskiego Octopus Film Festival przyznano nagrodę w Konkursie Głównym. Widzowie nie mieli wątpliwości i docenili szaleństwo oraz absolutną bezkompromisowość filmu "VHYes" w reżyserii Henry’ego Robbinsa.

W niedzielę zakończyła się 3. edycja Octopus Film Festival. Od 4 do 9 sierpnia Stocznia Gdańska i tereny Amber Expo zamieniły się w wielkie kino, gdzie miłośnicy filmów gatunkowych mogli obejrzeć nowości oraz kultowe klasyki. Łącznie 38 produkcji, w tym m.in. Commando z Arnoldem Schwarzeneggerem czytane na żywo przez Piotra Cyrwusa, The VVitch wyświetlane w lesie, filmy Fabrice'a Du Welza czy retrospektywę legendarnego reżysera Richarda Stanleya.

Ostatnia edycja gdańskiej imprezy była niezwykła z dwóch powodów. Po pierwsze festiwal odbył się w ścisłym reżimie sanitarnym, a pandemia koronawirusa wymusiła na organizatorach częściową zmianę formuły – spotkania z większością gości odbyły się zdalnie, zrezygnowano także z seansów ukrytych, stanowiących jeden ze znaków rozpoznawczych imprezy.

Po drugie po raz pierwszy w trzyletniej historii Octopus Film Festival przyznano nagrodę. Cykl Nowe Kino Gatunkowe, będący oczkiem w głowie Ośmiornicy, zamienił się w tym roku w Konkurs Główny. W ramach niego zaprezentowano najciekawsze, najlepsze i najbardziej zaskakujące filmy gatunkowe z całego świata. W tym m.in. włoski horror Gniazdo czy Niedosyt, o który mówi się, że jest jednym z najpoważniejszych kandydatów do przyszłorocznych Oscarów.

W tym roku głosami publiczności nagrodę w Konkursie Głównym i 2 tys. euro zdobył film VHYes w reżyserii Henry’ego Robbinsa.

Czym jest VHYes? To z całą pewnością najdziwniejszy i najbardziej szalony tytuł w tegorocznej selekcji, będący jednocześnie filmem fabularnym i strumieniem świadomości 12-latka nagranym na kasecie VHS. Głównym bohaterem jest dorastający Ralph, który za pomocą kamery wideo dokumentuje swoje przygody i nagrywa ulubione programy telewizyjne, nie zważając na to, że używa do tego kasety z wesela swoich rodziców.

Widzowie 3. Edycji Octopus Film Festival docenili VHYes za połączenie rozbrajającej parodii tandetnych programów ery wideo boomu i opowieści o dorastaniu, która z czasem zaczyna uderzać w coraz mroczniejsze struny.

Reżyser filmu, Jack Henry Robbins – prywatnie syn Tima Robbinsa i Susan Sarandon – stworzył nostalgiczny filmowy eksperyment wymykający się klasyfikacjom i udowadniający, że "budyniowa" jakość kasety VHS może stać się tworzywem dla projektów znacznie ciekawszych niż Kung Fury – pisze Grzegorz Fortuna, dyrektor programowy festiwalu.