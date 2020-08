Zdjęcia do filmu ''Shazam! 2'' rozpoczną się wiosną przyszłego roku 0

Pojawiły się nowe informacje odnośnie startu zdjęć do kontynuacji filmu Shazam!. Pierwotnie zdjęcia do widowiska DC wystartować miały latem 2020 roku, jednak panująca pandemia zupełnie je uniemożliwiła. Teraz twórcy twierdzą, iż na plan uda im się powrócić wiosną przyszłego roku.

fot. materiały prasowe

Jeśli tak się stanie i zdjęcia rozpoczną się na wiosnę, a w ich realizacji nic ekipie nie przeszkodzi to planowana data premiery na 4 listopada 2022 roku powinna zostać utrzymana.

W filmie Shazam! 2 w głównego bohatera ponownie wcieli się Zachary Levi. Za reżyserię odpowie David F. Sandberg, spod którego skrzydeł wyszła część pierwsza. Scenariusz napisze Henry Gayden.

Każdy ma w sobie superbohatera. Potrzeba jedynie odrobinę magii, aby go wydobyć. W przypadku Billy’ego Batsona wystarczy wypowiedzieć jedno słowo — SHAZAM. Wówczas ten cwany 14-letni sierota zmienia się w dorosłego superbohatera Shazama, a wszystko za sprawą starożytnego czarodzieja. Shazam, który w głębi duszy nadal jest dzieckiem — choć zamkniętym w umięśnionym ciele herosa — wykorzystuje swoją dorosłą powłokę tak, jak zrobiłby to każdy nastolatek z supermocami — do zabawy! Czy umie latać? Czy może prześwietlać wzrokiem? Czy potrafi ciskać piorunami? Czy może się nie pojawić na sprawdzianie z WOS-u? Shazam poznaje swoje możliwości i ograniczenia z radosnym nieskrępowaniem dziecka. Jednak będzie zmuszony szybko okiełznać supermoce, aby stawić czoła zabójczym siłom zła kontrolowanym przez dr Thaddeusa Sivanę.

