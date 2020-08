Redaktor Naczelny FDB. Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

Film "47 roninów" doczeka się cyberpunkowego sequela rozgrywającego się w przyszłości

Film 47 roninów z 2013 roku, w którym główną rolę zagrał Keanu Reeves, okazał się finansową klapą. Kilka lat po premierze w Hollywood wpadli na pomysł zrealizowania sequela nieudanego widowiska. Co ciekawe jego akcja będzie rozgrywała się 300 lat po wydarzeniach znanych z oryginału.

Oczywiście nie ma sensu na ten moment gdybać, jednak pomysł zrealizowania 47 roninów wydaje się być zarazem intrygujący i głupawy. Z jednej strony mówimy o kontynuacji filmu będącego kasową porażką, którego akcja będzie rozgrywała się w cyberpunkowej rzeczywistości 300 lat po wydarzeniach z oryginału. I to jest całkiem ciekawe. Inna kwestia jest taka – dlaczego nie zrobić z tego nowej marki? Po co podpinać się pod coś co okazało się fiaskiem?

Reżyserem filmu będzie Ron Yuan, którego niebawem będziemy mogli ujrzeć na wielkim ekranie – portretuje postać sierżanta Qianga w filmowej wersji Mulan Disneya.

Jestem niesamowicie podekscytowany pracą z Universalem i zespołem producenckim nad połączeniem gatunków, sztuk walki, akcji, horroru i filmu cyber-punkowego. To będzie zabawna, intensywna i ekscytująca przejażdżka dla widzów na całym świecie.

powiedział twórca

Co myślicie o takim pomyśle? Czy takie podejście do kina z elementami samurajskimi ma sens? Podzielcie się swoimi opiniami w komentarzach.

Źrodło: Deadline