"Pojedynek na głosy” – muzyka z filmu w sprzedaży od jutra! 0

Już od jutra (14 sierpnia), do sprzedaży trafi rozśpiewany soundtrack do filmu Pojedynek na głosy, w reżyserii twórcy komediowego hitu Goło i wesoło – Petera Cattaneo. Soundtrack został wydany przez wytwórnię Universal.

Na ścieżce dźwiękowej do filmu znalazły się między innymi takie przeboje jak Time After Time Cyndi Lauper, Only You Yazoo, czy We Are Family Sister Sledge.

Pojedynek na głosy pełen jest nie tylko muzycznych przebojów, ale również dobrej energii. To cudowna, pełna humoru i wzruszeń opowieść inspirowana prawdziwą przyjaźnią.

Amatorski kobiecy zespół wspiera się na co dzień i w trudnych chwilach, zgodnie z myślą, że „piosenka jest dobra na wszystko”. Na jego czele stoją: zasadnicza i uzależniona od telezakupów Kate (Kristin Scott Thomas) oraz zbuntowana i rozrywkowa Lisa (Sharon Horgan). Obie mają zupełnie różne pomysły na repertuar i rywalizują o sympatię śpiewających koleżanek.

Kate to miłośniczka znanych klasyków, Lisa natomiast czerpie inspiracje z pierwszych miejsc list przebojów. Ich wzajemne uszczypliwości i sprzeczki zdają się nie mieć końca, co niekorzystnie wpływa na atmosferę w zespole. Jeśli Kate i Lisa nie znajdą wspólnej nuty porozumienia, ich wymarzony występ w Royal Albert Hall stanie pod znakiem zapytania.

Film w kinach od 21 sierpnia.