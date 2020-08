Żona, a także menadżerka rockmana, Sharon Osbourne oraz jej Jack, pomagają przy realizacji filmu biograficznego, który opowie historię życia Ozzy'ego Osbourne'a – brytyjskiego wokalisty, muzyka, a także wieloletniego członka heavymetalowego zespołu Black Sabbath. Rodzina artysty zapowiedziała, że film będzie realizowany z myślą o kategorii wiekowej R i jego grupą docelową będą dorośli.

Sharon Osbourne w jednym z niedawnych wywiadów zapowiedziała, że produkcja pod tym względem będzie różniła się zdecydowanie od chociażby filmu Bohemian Rhapsody, który opowiadał o życiu Freddiego Mercury’ego i jego kolegów z zespołu Queen.