Robert De Niro w zwiastunie rodzinnej komedii ''Wojna z dziadkiem''

W sieci za pośrednictwem 101 Studios i Brookdale Studios pojawił się oficjalny zwiastun familijnej komedii Wojna z dziadkiem, w którym w głównej roli zobaczymy wielkiego hollywoodzkiego aktora Roberta De Niro.

Fabuła filmu oparta jest o popularną powieść Roberta Kimmela Smitha o tym samym tytule. Opowiada ona historię nastolatka Petera i jego dziadka Eda, który to niedawno owdowiał. Nie chcąc mieszkać sam wprowadza się do rodziców Petera i zajmuje jego sypialnię. Chłopak stanowczo się z tym nie zgadza. Pomiędzy staruszkiem a nim wybucha wojna. Peter wymyśla coraz bardziej wyszukane wybryki i psikusy, aby tylko pozbyć się dziadka z domu. Ed jednak nie zamierza poddać się bez walki i do zmagań z wnukiem rekrutuje swoich dawnych kumpli.

Eda portretuje Robert De Niro, a w jego młodego przeciwnika wciela się Oakes Fegley. W drugoplanowych rolach zobaczymy Christophera Walkena, Umę Thurman, Roba Riggle'a, Cheech Marina, Laurę Marano i Jane Seymour. Za reżyserię komedii odpowiada Tim Hill, który pracował na scenariuszu Toma J. Astle i Matta Embera.

Poniżej wspomniana zapowiedź. Co o niej sądzicie?

Premiera filmu Wojna z dziadkiem już 9 października 2020 roku.

Źrodło: comingsoon