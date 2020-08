Trauma Bruce'a Wayne'a będzie eksplorowana w zaskakujący sposób, zapewnia współscenarzysta "Batmana" 0

The Batman od Matta Reevesa to bez dwóch zdań jeden z najbardziej wyczekiwanych hollywoodzkich filmów. Nowy reżyser, nowi aktorzy i całkiem nowe podejście do postaci i historii Mrocznego Rycerza. A przynajmniej tak wynika z zapowiedzi twórców.

Współscenarzysta filmu o Rycerzu z Gotham, Mattson Tomlin miał okazję udzielić wywiadu, w którym mówił o nadchodzącym widowisku Matta Reevesa. Pisarz wyjaśnił przede wszystkim, że podejście Reevesa do tego filmu oraz postaci spowodowane jest zadaniem sobie jednego prostego pytania – jaka jest dusza Bruce’a Wayne’a? Podobno odpowiedź nie będzie zbyt oczywista o czym twórca przekonuje w swojej wypowiedzi.

Myślę, że patrząc na Batmana jak na kogoś, kto przeszedł przez tę traumę, a potem wszystko, co robi, jest reakcją na to, zamiast przed tym uciekać, to myślę, że ten film pochyla się nad tym w bardzo zabawny i zaskakujący sposób.

powiedział współtwórca scenariusza, Mattson Tomlin

No cóż, nie jest to może zbyt szeroka odpowiedź na pytanie zadanie scenarzyście, ale słowa "zabawny i zaskakujący" w kontekście Batmana mogą budzić pewne zaciekawienie. Miejmy nadzieję, że pandemia nie będzie dalej krzyżowała planów filmowcom i The Batman trafi do kin zgodnie z planem.

Roberta Pattinsona na wielkim ekranie w stroju Nietoperza powinniśmy zobaczyć już 1 października 2021 roku.

Źrodło: Den of Geek