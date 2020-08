Pełny program filmów 17. Millennium Docs Against Gravity już dostępny! 0

Dzisiaj na stronie festiwalu mdag.pl został opublikowany pełny program części kinowej, prezentujący niemal 150 najlepszych filmów dokumentalnych z całego świata.

W tym roku program jest naszpikowany tytułami, które wzbudzają emocje i zmuszają do refleksji nad rzeczywistością, do czego nawiązuje także hasło festiwalu: Z czułości do świata. W tym roku w programie pojawiają się cztery nowe sekcje – Pieniądze i władza, Zrozumieć Chiny, Prawa metafizyki oraz Z domowych archiwów. Stanowią odpowiedź na trendy wśród twórców dokumentalnych, które stały się wyraźne w ciągu ostatniego roku. Program festiwalu tworzą także sekcje niezmienne cieszące się ogromnym zainteresowaniem publiczności: Bohaterowie są wśród nas, Historie intymne, Miejsca czy Mistrzowie kina. Wspólnie z Amnesty International Polska po raz kolejny zostanie przyznana nagroda dla najlepszego filmu o prawach człowieka w ramach sekcji Człowiek w kinie. Na uwagę zasługuje także sekcje Klimat na zmiany, prezentująca filmy ekologiczne. Do najlepszego z nich trafi statuetka Green Warsaw Award, sponsorowana przez m.st. Warszawy.

Nie da się wyrazić złożoności i bogactwa tegorocznego programu w kilku słowach. Żeby lepiej zrozumieć mnogość poruszanych przez dokumentalistów problemów, można posłużyć się skrajnymi przykładami, które pojawiają się w festiwalowych filmach. Widzowie odwiedzą z twórcami najodleglejsze zakątki świata – kongijską Kinszasę ("System K"), niezdobyty szczyt Himalajów (Ściana cieni) czy Półwysep Czukocki ("Wieloryb z Lorino"). Poznają zupełnie różnych od siebie bohaterów – wybitnego polskiego reżysera Krystiana Lupę ("Spróbujmy skoczyć do studni"), dziewczynę, którą nigdy nie była w teatrze ("Dramatyczny rok"), złodzieja dzieł sztuki ("Malarka i złodziej") ale też rodzinę z Donbasu, odtwarzającą swoje traumatyczne przeżycia wojenne w czasie kręcenia filmu ("Ziemia jest niebieska jak pomarańcza"). Zrozumieją procesy kształtujące świat – kulisy działania Światowego Forum Ekonomicznego w Davos ("Davos. Centrum świata"), mechanizmy gentryfikacji ("Ulica Gentryfikcji 1") czy niszczącą życie społeczne korupcję (Kolektyw). Zobaczą wpływ człowieka na środowisko – niszczycielski i sprowadzający zagładę ("Odbudować Paradise"), ale też uświadamiający możliwość międzygatunkowego porozumienia ("Ośmiornica, nauczycielka życia"). W końcu, widzowie będą mieli okazję zobaczyć w co wierzą ludzie z odległych sobie kultur – fanatyczni katolicy w Polsce ("Jak Bóg szukał Karela"), wracający do duchowych korzeni Chińczycy ("Konfucjańskie marzenia"), odcięci od świata buddyści ("Buddyjskie karaoke") czy mieszkańcy przechodzącej konserwatywną rewolucję Brazylii ("Wiara i furia"). To jedynie ułamek spośród filmów, które zostaną pokazane w tym roku podczas Millennium Docs Against Gravity!

Niezwykli goście tegorocznego festiwalu

Wśród gości, którzy odwiedzą tegoroczny festiwal, należy wymienić dwie osoby, które wygłoszą swoje wykłady mistrzowskie. Pierwszą z nich jest wybitny reżyser kina dokumentalnego Hubert Sauper, którego Koszmar Darwina (2004) otrzymał Europejską Nagrodę Filmową oraz nominację do Oscara. Z kolei film Jesteśmy waszymi przyjaciółmi (2014) został nagrodzony Nagrodą Banku Millennium – Grand Prix Millennium Docs Against Gravity. W tym roku w czasie festiwalu oprócz dwóch wspomnianych wyżej tytułów, zostanie zaprezentowany najnowszy film mistrza, będący zapisem podróży do Hawany – Epicentrum. Sauper wygłosi wykład mistrzowski, opowiadając o swojej niepowtarzalnej metodzie pracy i empatycznym spojrzeniu na bohaterów, którzy cierpią z powodu przemocy symbolicznej, politycznej i ekonomicznej.

Drugi gość festiwalu, Jan Grarup, opowie podczas wykładu mistrzowskiego o fotografii – starzej siostrze kina. Wybitny korespondent wojenny jest bohaterem filmu Fotograf wojny Borisa Bertrama, pokazującego jego pracę, ale też trudny moment w życiu prywatnym. Spotkaniu z Grarupem oraz jego wykładowi będzie towarzyszyła wystawa zdjęć „Nasze codzienne ludobójstwa” zorganizowana w przestrzeni kina Iluzjon.

Pełny program festiwalu można już teraz zobaczyć na stronie mdag.pl