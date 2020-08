Aktorka Jurnee Smollett aktualnie promuje najnowszy serial stacji HBO, w którym ma okazję występować, czyli Krainę Lovecrafta. W trakcie niedawnego wywiadu wpadła na pomysł serialu, którego główną bohaterką byłaby postać Black Canary znana z kinowego widowiska Ptaki nocy. Za produkcję miałaby odpowiadać twórczyni Krainy Lovecrafta Misha Green.

Nie jest tajemnicą, jak bardzo kocham Black Canary. To postać jak marzenie i też moim marzeniem było ją zagrać. Jeśli wszystko potoczyłoby się w odpowiednią stronę, to zrobiłbym to w mgnieniu oka, a Bóg mi świadkiem, że poszłabym za Mishą gdziekolwiek by mnie prowadziła.

powiedziała aktorka