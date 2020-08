Redaktor Naczelny FDB. Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

Posłuchajcie piosenki promującej "Mulan" - wykonuje ją Christina Aguilera 0

W sieci zadebiutowała piosenka promująca najnowsze widowisko Walta Disneya – Mulan. Utwór wykonuje jedna z największych współczesnych gwiazd muzyki popularnej, Christina Aguilera.

Zdobywczyni nagród Grammy, Christina Aguilera zaprezentowała pełny teledysk do swojego najnowszego singla zatytułowanego "Loyal Brave True". Piosenka dodatkowo promuje najnowsze widowisko od Walt Disney Studios – Mulan. Oprócz nowego singla, nadchodząca ścieżka dźwiękowa filmu, która ma zostać wydana 4 września, będzie zawierała również nową wersję piosenki wokalistki "Reflection".

Będąc nieodrodną córką wielkiego wojownika, Hua Mulan jest szybka, nieustraszona i zdeterminowana. Kiedy cesarz nakazuje, aby jeden mężczyzna z każdej rodziny służył w jego armii, Mulan zajmuje miejsce swojego chorego ojca. Jako Hua Jun staje się jednym z największych chińskich wojowników.

Po wielu tygodniach przekładania premiery filmu Mulan, produkcja wreszcie trafi do kin… oraz oferty platformy streamingowej Disney+ w krajach, w których jest ona dostępna. Jeśli nic nie ulegnie już zmianie, to w Polsce hollywoodzka superprodukcja powinna trafić na wielkie ekrany we wrześniu.

Jak oceniacie piosenkę wykonaną przez Christinę Aguilerę? No i najważniejsze pytanie – czy wybieracie się na kinową premierę Mulan?

Źrodło: Coming Soon