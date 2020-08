Redaktor Naczelny FDB. Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

Idris Elba gwiazdą thrillera szpiegowskiego od reżysera "X-Menów" 0

Walka pomiędzy hollywoodzkimi wytwórniami oraz platformami streamingowymi trwa w najlepsze. Firma Apple wygrała wyścig o prawa do nowego filmu autorstwa Simona Kinberga, którego gwiazdą będzie laureat Złotego Globu Idris Elba.

Najnowszy film Simona Kinberga, który wyreżyserował ostatnią odsłonę komiksowego cyklu o mutantach – X-Men: Mroczna Phoenix, trafił finalnie w ręce Apple’a. Produkcja, która nadal nie posiada tytułu będzie thrillerem szpiegowskim, a główną rolę zagra w nim Idris Elba. Aktor wraz z Kinbergem oraz Audrey Chon z Genre Films będzie pełnił funkcję producenta.

Scenariusz do niezatytułowanego filmu napisał Travon Free. Prezentowana w nim historia będzie umiejscowiona w Afryce. Dalsze szczegóły trzymane są w tajemnicy, jednak mówi się, że ma to być romantyczny thriller szpiegowski utrzymany w duchu filmu Mr. & Mrs. Smith z 2005 roku, do którego Simon Kinberg współtworzył scenariusz.

Na razie nie ma informacji, kiedy ekipa zdjęciowa mogłaby wejść na plan. Oczywiście na ten moment ze świecą szukać informacji na temat ewentualnej daty premiery filmu z Idrisem Elbą.

Źrodło: The Hollywood Reporter