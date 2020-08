Redaktor Naczelny FDB. Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

Kultura Dostępna w Kinie Helios z filmem "Na bank się uda" 0

Seanse z cyklu Kultura Dostępna w Kinach Helios to idealna okazja do nadrobienia filmowych zaległości. Szczególnie, że dotyczą one polskich produkcji, z którymi warto się zaznajomić. W niezbyt wygórowanej cenie! Tym razem Helios zaprasza na pokaz filmu historycznego o wydarzeniach, które rozegrały się na polskiej ziemi. W obsadzie między innymi Bill Pullman!

fot. materiały prasowe

h3. Seans pod tytułem: NA BANK SIĘ UDA odbędzie się 20.08.2020 (czwartek) godzina 13:00 i 18:00.

Trzech starszych panów dokonuje napadu na bank. Doskonale przygotowani, uzbrojeni po zęby i w maskach na twarzy, pod okiem kamer monitoringu wchodzą do banku i włamują się do podziemnego sejfu. Kiedy policja przyjeżdża na miejsce, ze zdziwieniem stwierdza, że nic nie zginęło. Ale czy na pewno? I tak splatają się losy trzech staruszków, młodego hakera i policyjnego informatyka. Jest i piękna dziewczyna. Pozostaje tylko pytanie, co czeka ich na końcu tej przygody, nagroda czy więzienna cela?

Cena za bilet na film w ramach "Kultury Dostępnej" to jedyne 10 zł.

