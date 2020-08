Nowy serial grozy od Mike'a Flanagana rozpoczyna swoją produkcję - mowa o ''Midnight Mass'' 0

Mike Flanagan na swoim profilu na Twitterze opublikował wpis informujący o tym, iż rozpoczęły się zdjęcia do jego kolejnego serialu grozy powstającego dla Netflixa. Mowa o produkcji Midnight Mass. Pierwotnie ekipa miała wejść na plan w Vancouver wiosną, ale pandemia koronawirusa pokrzyżowała te plany.

Flanagan to twórca popularnego serialu Nawiedzony dom na wzgórzu, który pracuje także nad jego duchową kontynuacją noszącą tytuł The Hauting of Bly Manor. Jest on także odpowiedzialny za zeszłoroczny horror Doktor Sen czy dramat Gra Geralda.

Midnight Mass składać się ma z siedmiu odcinków. Opowie on historię pewnej odizolowanej społeczności mieszkającej na wyspie, która zaczyna doświadczać dziwnych, ale i cudownych wydarzeń. Oprócz nich pojawiają się także niepokojące znaki, a wszystko to zaczyna dziać się po przybyciu na wyspę tajemniczego, młodego księdza.

Poniżej wpis Flanagana na Twitterze opatrzony pierwszym zdjęciem z planu.

W obsadzie aktorskiej pojawią się zarówno nowi aktorzy, jak i Ci którzy wystąpili w serialu Nawiedzony dom na wzgórzu. Swoje angaże otrzymali Robert Longstreet, Annabeth Gish, Henry Thomas, Michael Trucco, Rahul Abburi, Crystal Balint, Samantha Sloyan, Kristin Lehman, Igby Rigney, Matt Biedel, Alex Essoe, Rahul Kohli i Annarah Shephard.

Za serial odpowiada Flanagan i Trevor Macy. Pierwszy z nich wyreżyseruje wszystkie epizody. Premiery Midnight Mass, jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, spodziewać możemy się w 2021 roku.

